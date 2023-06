Združenje občin Slovenije kritično do omejitve županskih mandatov

Ljubljana, 5. junija - V Združenju občin Slovenije so kritični do zakonodajne pobude Piratske stranke za omejitev županskih mandatov na dva zaporedna mandata. Menijo, da je omejevanje števila mandatov v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli, volivci pa so tisti, ki odločajo, koga bi radi imeli za svojega predstavnika, so zapisali v sporočilu za javnost.