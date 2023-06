Zelenski: Od začetka vojne v Ukrajini ubitih najmanj 485 otrok

Kijev, 4. junija - Od začetka ruske agresije na Ukrajino je bilo po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ubitih najmanj 485 otrok. To so izključno žrtve, ki so uradno zabeležene, je dejal Zelenski v večernem nagovoru. V resnici je število znatno višje, Zelenski pa je spomnil tudi na več kot 19.500 ukrajinskih otrok, ki so jih odpeljali v Rusijo.