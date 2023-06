Ruska vojska naj bi zaustavila vdor proukrajinskih saboterjev

Moskva, 4. junija - Ruska vojska je danes sporočila, da so odkrili poskus skupine proukrajinskih saboterjev, ki je nameravala prečkati rusko mejo v bližini naselja Novaja Tavolžanka v obmejni regiji Belgorod, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Sovražnika smo zadeli, nato se je razpršil in umaknil," so še navedli v izjavi.