Med demonstracijami v Leipzigu spopad med policijo in protestniki

Leipzig, 4. junija - Policija in protestniki v mestu Leipzig na vzhodu Nemčije so se v soboto zvečer znova spopadli, potem ko se je več kot 1000 ljudi zbralo v znak protesta proti prepovedi levičarskih demonstracij, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med izgredi je bilo ranjenih okrog 50 policistov in neznano število protestnikov, policija pa je tudi danes na ulicah.