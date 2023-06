Med protesti levičarskih skrajnežev v Nemčiji več ranjenih

Leipzig, 3. junija - V Leipzigu na vzhodu Nemčije se je po nedavni obsodbi levičarskih skrajnežev na zaporne kazni v petek zbralo več sto ljudi. Med demonstracijami so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. V mestu so za danes napovedani novi protesti, čeprav so jih oblasti prepovedale, poročajo tuje tiskovne agencije.