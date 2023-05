V Nemčiji obsodili levičarske aktiviste zaradi napadov na desničarje

Dresden, 31. maja - Sodišče v nemškem Dresdnu je danes štiri skrajno leve aktiviste obsodilo na zaporne kazni zaradi nasilnih napadov na neonaciste in pripadnike nemške skrajne desnice. Glavna obtoženka je bila obsojena na pet let in tri mesece zapora, ostali soobtoženi pa so prejeli nižje kazni.