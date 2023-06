ZDA in Savdska Arabija pozvale sprti strani v Sudanu k nadaljevanju pogajanj

Rijad, 4. junija - ZDA in Savdska Arabija so danes pozvale sprti strani v Sudanu, naj nadaljujeta pogovore o premirju, ki so bili pred dnevi prekinjeni. Zadnji dogovor o prekinitvi ognja se je uradno iztekel v soboto zvečer, a ni prinesel umiritve, saj v državi že osmi teden divjajo spopadi med sudansko vojsko in pripadniki paravojaških sil RSF.