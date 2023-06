V Sudanu se kljub sankcijam ZDA nadaljujejo spopadi

Kartum, 2. junija - V sudanski prestolnici Kartum so se danes nadaljevali spopadi med sudansko vojsko in pripadniki paravojaških sil RSF, pri čemer si vojska trenutno prizadeva v prestolnico pripeljati okrepitve. Spopadi se sicer nadaljujejo kljub temu, da so ZDA v četrtek uvedle sankcije proti sudanskim voditeljem, ki so odgovorni za kršitve dogovorov o premirju.