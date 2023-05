Sudanska vojska prekinila pogovore o premirju

Kartum, 31. maja - Sudanska vojska je danes prekinila sodelovanje na pogovorih o prekinitvi ognja z rivalskimi paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF), ki so potekali ob posredovanju ZDA in Savdske Arabije, in nasprotno stran obtožila, da ne spoštuje svojih zavez. Sprti strani naj bi se sicer v ponedeljek dogovorili o novem, petdnevnem podaljšanju premirja.