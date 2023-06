ZDA uvajajo sankcije proti sudanskim voditeljem

Washington, 1. junija - Bela hiša je danes napovedala sankcije proti sudanskim voditeljem, ki so odgovorni za kršitve dogovorov o premirju in nadaljevanje nasilja v tej državi. "Nadaljujemo z uvedbo gospodarskih sankcij in vizumskih omejitev proti akterjem, ki ohranjajo nasilje," je v izjavi dejal svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan.