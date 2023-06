Na konferenci osvetlili pomen trajnostne oskrbe s hrano za naslavljanje aktualnih kriz

Ljubljana, 2. junija - Trajnostna oskrba s hrano je osnova suverenosti in odpornosti vsake skupnosti, hkrati pa eden najmočnejših vzvodov za naslavljanje podnebne in ekološke krize, je bilo glavno sporočilo današnje konference o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti. Udeleženci dogodka so se med drugim poudarili nujnost sprememb v celotnem prehranskem sistemu.