WWF: EU z uvozi in proizvodnjo hrane uničuje naravne vire

Bruselj, 23. maja - Evropska unija uvozi več hrane, kot je izvozi, njeni uvozi in domača proizvodnja pa so v osnovi netrajnostni in uničujejo naravne vire, spodbujajo krčenje svetovnih gozdov ter izčrpavajo staleže rib, je v današnjem poročilu pod naslovom "Evropa jé svet" opozoril Svetovni sklad za naravo (WWF).