ZDA izključile Kosovo iz vojaških vaj, pozivajo k umiritvi razmer

Washington, 31. maja - ZDA so znova kritizirale odločitev kosovskih oblasti, da na silo postavijo nove župane na severu Kosova, in Prištino izključile iz vojaških vaj, ki trenutno potekajo v Evropi. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pozval vse strani k takojšnjemu ukrepanju za zmanjšanje napetosti in obsodil nasilje nad pripadniki Kforja.