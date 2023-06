Ministrstvo predloge zdravniških organizacij v širšo razpravo poslalo zdravstvenim zavodom

Ljubljana, 1. junija - Usklajene predloge rešitev in sprememb za izboljšanje zdravstvenega sistema, ki so jih pripravili v Koordinaciji zdravniških organizacij in jih posredovali ministrstvu za zdravje, so z ministrstva poslali zdravstvenim zavodom v širšo razpravo, kar koordinacijo veseli, je povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.