V Novem mestu center za alternativno reševanje sporov in pisarna lokalne blaginje

Novo mesto, 21. maja - Mestna občina Novo mesto vzpostavlja center za alternativno reševanje sporov in izvajanje mediacij v vseh vrstah sporov, od upravnih zadev do gospodarskih in medsosedskih sporov na njenem območju. Konec meseca bo občina odprla tudi pisarno lokalne blaginje, pri kateri bo šlo za prvi tak primer v državi, je nedavno napovedal župan Gregor Macedoni.