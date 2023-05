Zdravniške organizacije z usklajenimi predlogi rešitev in sprememb za izboljšanje zdravstvenega sistema

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 23. maja - Zdravniške organizacije so pripravile usklajene predloge rešitev in sprememb za izboljšanje zdravstvenega sistema. V dokumentu, k pripravi katerega jih je pozval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, so se zdravniki med drugim zavzeli za posodobitev upravljanja javnih zavodov, vzpostavitev plačnih sorazmerij in administrativnih razbremenitev.