Na severu Kosova tudi danes protesti

Priština, 31. maja - Na večinsko srbskem severu Kosova se tudi danes nadaljujejo protesti. V Zvečanu, kjer so se v ponedeljek demonstranti nasilno spopadli s pripadniki Kforja, se je zbralo več tisoč ljudi, ki so razgrnili 250-metrsko srbsko trobojnico, Kfor pa je okrepil bodečo žico, ki so jo okoli občinske stavbe postavili v torek.