Rusija pozvala Zahod, naj preneha z zavajajočo propagando glede Kosova

Moskva, 30. maja - Ruske oblasti so danes pozvale Zahod, naj preneha z uporabo zavajajoče propagande glede dogajanja na severu Kosova, kjer je bilo med ponedeljkovimi nasilnimi spopadi ranjenih 41 pripadnikov Natove misije Kfor in 53 Srbov. Ob tem so opozorile na potrebo po odločnem ukrepanju za deeskalacijo napetosti v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.