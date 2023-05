V novih ruskih zračnih napadih na Kijev najmanj ena smrtna žrtev

Kijev, 30. maja - Rusija je zgodaj davi sprožila nove napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev, v katerih je umrla najmanj ena oseba, štirje ljudje so ranjeni, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila več kot 29 od 31 brezpilotnih letalnikov, večinoma nad Kijevom in širšo regijo, so sporočile ukrajinske oblasti.