Člani novega sveta RTVS Graha Whatmougha pozvali k čimprejšnjemu sklicu prve seje

Ljubljana, 29. maja - Člani novega sveta RTVS so pozvali v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha k čimprejšnjemu sklicu prve seje novega sveta RTVS, predlagajo naslednji ponedeljek. Hkrati pozivajo, naj do polnega delovanja novega sveta RTVS ne sprejema nobene odločitve, ki ni nujna ali bi lahko imela dolgoročne posledice za delovanje in poslovanje RTVS.