Na severu Kosova konflikti med srbskim prebivalstvom in kosovsko policijo

Mitrovica, 26. maja - V več občinah na severu Kosova so danes izbruhnili konflikti med tamkajšnjim srbskim prebivalstvom in kosovsko policijo, potem ko je ta poskušala novim županom, etničnim Albancem, "pomagati pri uresničevanju njihove pravice do dela". V luči nemirov je srbski predsednik Aleksandar Vučić zvišal stopnjo pripravljenosti srbske vojske na najvišjo raven.