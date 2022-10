Svetovni dan delovne terapije letos s sloganom Priložnost + izbira = pravičnost

Ljubljana, 27. oktobra - 27. oktobra delovni terapevti praznujejo svetovni dan delovne terapije. Letošnji slogan Priložnost + izbira = pravičnost delovno terapijo poudarja kot stroko, ki nudi priložnost in izbiro ter spodbuja življenje v bolj odprti in pravični družbi, pojasnjujejo na Zbornici delovnih terapevtov in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča.