Na 34. dnevih rehabilitacijske medicine o pogostih kliničnih problemih v rehabilitaciji

Ljubljana, 13. aprila - Na 34. dnevih rehabilitacijske medicine, osrednjem strokovnem dogodku na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine pri nas, se bodo udeleženci danes in jutri posvečali kliničnim problemom, ki spremljajo bolnike v procesu rehabilitacije. Pozornost bodo namenili tudi spoznavanju novosti raziskav na tem področju, so sporočili iz URI Soča.