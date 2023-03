Pred pol stoletja rise vrnili v Slovenijo, danes jih vnovič doseljujejo

Ljubljana, 2. marca - Po izumrtju risov v preteklosti so lovci in gozdarji pred natanko 50 leti v slovenske gozdove vrnili rise. A ti so se kasneje parili v sorodstvu, kar bi lahko znova privedlo do izumrtja risa pri nas, zato v zadnjem obdobju v sklopu projekta Life Lynx ponovno doseljujejo risa v Slovenijo in na Hrvaško. Cilj je v obe državi uspešno doseliti 14 risov.