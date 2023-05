DZ predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju poslal v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 25. maja - Poslanci DZ so s 53 glasovi za in 28 glasovi proti odločili, da je novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, primerna za nadaljnjo obravnavo. Novelo so podprli v koalicijskih SD, Levica in Svoboda, proti pa so glasovali v opozicijskih SDS in NSi.