Belgijsko sodišče v okviru preiskave Katargate podaljšalo pripor Kaili

Bruselj, 3. marca - Belgijske pravosodne oblasti so danes za dva meseca podaljšale pripor nekdanji podpredsednici Evropskega parlamenta Evi Kaili, ki je med osumljenci v korupcijski aferi podkupovanja s strani Maroka in Katarja. Bivšemu poslancu Evropskega parlamenta Marcu Tarabelli pa so pripor podaljšali za en mesec, so sporočili bruseljski tožilci.