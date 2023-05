V nadzoru objektov v gradnji inšpektorji odkrili 23 nedovoljenih objektov

Ljubljana, 24. maja - Gradbeni inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor so v akciji nadzora objektov v gradnji letos odkrili 23 nedovoljenih objektov in eno uporabo objekta brez uporabnega dovoljenja. V 45 zadevah, v katerih so inšpektorji že odločili, je bila več kot polovica nedovoljenih objektov, so sporočili z inšpektorata.