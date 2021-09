V nadzoru objektov v gradnji odkrili več kot 40 odstotkov nedovoljenih

Ljubljana, 6. septembra - Gradbeni inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor so letos med nadzorom objektov v gradnji odkrili več kot 40 odstotkov nedovoljenih. Od 100 načrtovanih inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov so uvedli 143 postopkov, od teh 133 upravnih in 10 prekrškovnih postopkov.