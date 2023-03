Inšpektorat za naravne vire in prostor napoveduje številne nadzore in usmerjene akcije

Ljubljana, 29. marca - Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, ki združuje gradbene, geodetske in rudarske inšpektorje ter inšpektorje za naravo in vode, namerava letos preverjati izvajanje in spoštovanje predpisov z rednimi, kontrolnimi in izrednimi nadzori. Ob tem inšpekcije napovedujejo tudi več usmerjenih akcij, so sporočili z inšpektorata.