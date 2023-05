Opozicija kritična do rebalansa, za koalicijo ustrezen

Ljubljana, 24. maja - Opozicijske poslanske skupine so po pričakovanjih kritične do predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna. Očitajo mu preskromno pomoč gospodarstvu in ljudem, opozarjajo na visok primanjkljaj, pozivajo k ugodnejši davčni politiki. Poslanci koalicijskih strank mu napovedujejo podporo.