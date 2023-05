Delovna telesa DZ začenjajo obravnavo rebalansa proračuna

Ljubljana, 10. maja - V DZ se začenja obravnava predloga rebalansa, s katerim bodo svoje finančne načrte dobila tudi nova ministrstva, ustanovljena z reorganizacijo vlade v začetku leta. Poslanci bodo o njem odločali na seji, ki se začne 22. maja. Pred tem se morajo do predloga opredeliti delovna telesa in prvi se bosta na to temo sestali danes.