Opozicija kritična do predloga rebalansa

Ljubljana, 20. maja - Odbor DZ za finance danes obravnava predlog rebalansa državnega proračuna, s katerim se primanjkljaj zmanjšuje za 376 milijonov evrov. Potreben je predvsem zaradi reorganizacije vlade, je članom odbora pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec. V opoziciji so do načrtov kritični in vladi očitajo, da pozablja na najšibkejše.