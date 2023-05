Italijanska vlada s prvim svežnjem ukrepov za pomoč prizadetim v Emiliji-Romanji

Rim/Bruselj, 23. maja - Vlada v Rimu bo odobrila prvi sveženj ukrepov v vrednosti okoli sto milijonov evrov za reševanje izrednih razmer v Emiliji-Romanji, ki so jo minuli teden prizadele poplave, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Medtem so v Bruslju v ponedeljek potrdili, da sta se slovenska in slovaška ekipa civilne zaščite že podali na pot v Italijo.