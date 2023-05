Število smrtnih žrtev poplav v italijanski Emiliji-Romanji naraslo na 14

Ravenna, 19. maja - Število smrtnih žrtev neurja in poplav, ki so ta teden prizadele italijansko deželo Emilija-Romanja, se je povzpelo na 14, potem ko so danes v mestu Faenza našli truplo starejšega moškega, so sporočile lokalne oblasti. Reševalne službe medtem nadaljujejo evakuacije ljudi z ogroženih območij, predvsem okoli Ravene, poročajo tuje tiskovne agencije.