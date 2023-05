Predsednica Pirc Musar in papež Frančišek za strpen dialog

Vatikan, 22. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in papež Frančišek sta se danes na pogovorih v Vatikanu zavzela za strpen dialog in spodbujanje politik, ki povezujejo. Pozornost sta po navedbah predsedničinega urada namenila tudi Ukrajini, kjer mora po njunem mnenju priti do trajnega in pravičnega miru, ter podnebnim spremembam.