Predsednica republike ob obisku v Rimu tudi o pomenu čebel

Rim, 19. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je prvi dan štiridnevnega delovnega obiska v Italiji in Vatikanu v Rimu sestala z generalnim sekretarjem Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) Qu Dongyujem. Med drugim sta govorila o pomenu čebel in drugih opraševalcev, na sedežu FAO pa je Pirc Musar odprla tudi razstavo ob svetovnem dnevu čebel.