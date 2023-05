Vatikan, 19. maja - V Vatikanu je v četrtek zvečer za preplah poskrbel moški, ki je z avtomobilom vdrl na območje Vatikana. Zdrvel je mimo nadzorne točke in uspel priti vse do vhodnih vrat v Apostolsko palačo, kjer pa so ga nato prijeli, so sporočili s Svetega sedeža.