Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč ob plazovih prizadetim družinam v Šentilju, Juršincih in Cirkulanah

Ljubljana, 22. maja - Slovenska karitas je danes odprla račun za pomoč prizadetim družinam ob nedavnih plazovih v Šentilju, Juršincih in Cirkulanah. Ocenjujejo, da je takih družin vsaj 14. Nekatere začasno živijo pri sorodnikih, v zasilnih nastanitvah ali v bivalnikih ter potrebujejo pomoč in solidarnost, so sporočili.