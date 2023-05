V Halozah in Slovenskih Goricah novi plazovi, v maju skupno okoli 500

Ptuj, 17. maja - Zaradi deževja v zadnjih dneh se je na območju Haloz in Slovenskih Goric sprožilo še več zemeljskih plazov, od 5. maja po nekih podatkih okoli 500, je dejal vodja ptujske izpostave za zaščito in reševanje Drago Murko. Plazovi trenutno ogrožajo pet hiš. Težave so tudi zaradi naraslih voda, ponoči so sprožili sireno za nevarnost v Središču ob Dravi.