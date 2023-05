Zvečer in ponoči še trije novi plazovi v občinah Lenart in Šentilj

Šentilj, 21. maja - Zvečer in ponoči so se sprožili še trije zemeljski plazovi, in sicer dva na območju občine Lenart in eden na območju občine Šentilj. Za sanacijo posledic so aktivirali dve gasilski enoti, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. V soboto se je tako skupaj sprožilo 21 plazov, gasilci pa so odpravljali tudi posledice deževja.