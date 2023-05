Tudi danes intervencije zaradi obilnega deževja v minulih dneh

Maribor/Ptuj/Murska Sobota, 20. maja - Zaradi obilnega deževja v minulih dneh in razmočenega terena so gasilci, vojaki in drugi sodelujoči na vzhodu in severovzhodu države posredovali tudi danes. Po do zdaj zbranih podatkih se je sprožilo 18 novih plazov, sedem intervencij pa je bilo zaradi posledic vodne ujme.