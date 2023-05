Rektorska konferenca pričakuje opravičilo predsednika Fidesa za izjavo o neprimerljivosti visokošolskih učiteljev z zdravniki

Ljubljana, 19. maja - Rektorska konferenca pričakuje opravičilo za izjavo predsednika Fidesa Damjana Polha o neprimerljivosti visokošolskih učiteljev z zdravniki. Verjamejo, da ima sicer vsak sindikat pravico do svojih zahtev in pogajanj, nasprotujejo pa uporabi pogajalskih tehnik, "ki vključujejo omalovaževanje in banalizacijo drugih pogajalskih skupin".