V Iranu usmrtili še tri protestnike

Teheran, 19. maja - V Iranu so po spornih sojenjih zaradi uboja treh pripadnikov varnostnih sil usmrtili tri ljudi, ki so novembra sodelovali na protivladnih protestih v mestu Isfahan v osrednjem delu države. Obtoženi so bili "vodenja vojne proti Bogu", nevladna organizacija Amnesty International pa je opozorila, da so bila priznanja usmrčenih izsiljena z mučenjem.