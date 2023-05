Teheran, 8. maja - V Iranu so danes usmrtili dva moška, obsojena zaradi oskrunitve Korana in žalitve preroka Mohameda. Obsojena Sadrollah Fazeli Zarei in Youssef Mehrdad sta bila davi obešena, poročanje tisovne agencije iranskega pravosodja Mizan povzema francoska AFP.