Poročilo: Iran lani usmrtil 75 odstotkov več ljudi kot leta 2021

Oslo/Pariz, 13. aprila - Iranske oblasti so lani usmrtile najmanj 582 ljudi, kar predstavlja 75-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej, v danes objavljenem poročilu ugotavljata nevladni organizaciji s sedežema v Oslu in Parizu. Za najvišje število usmrtitev v zadnjih sedmih letih ni neposredno krivo kaznovanje udeležencev množičnih protestov, ki so lani zajeli Iran.