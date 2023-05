Mlado gledališče Borštnikovega srečanja v znamenju aktualnih vsebin

Maribor, 22. maja - V Mariboru se danes začenja uvodni programski sklop Borštnikovega srečanja Mlado gledališče 2.0, ki je namenjen približevanju gledališča novim občinstvom ter usposabljanju pedagoških delavcev in gledaliških profesionalcev za delo z mladimi v gledališču. Po napovedih bodo obravnavali aktualne teme, kot so lažne novice in duševno zdravje.