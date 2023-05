S Koncem začetek festivala neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi

Maribor, 12. maja - S predstavo The End/Konec plesalcev Bertranda Lesce in Nasija Voutsasa se danes v Mariboru začenja 6. Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi. Letošnji festivalski program desetih predstav je po napovedih organizatorjev radoveden, zanima ga človek in ljudje v odnosu drugega z drugim.