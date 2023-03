Znane nagrajenke natečaja projekta Sence pandemije: skriti glasovi

Maribor, 19. marca - Strokovna žirija mednarodnega gledališkega projekta Sence pandemije: skriti glasovi je med prispeli na natečaj za izbor treh novih dramskih besedil izbrala dela Kristine Kegljen, Katje Gorečan in Tijane Grumić. Prijavile so se z deli Pod suknjom (Pod krilom), Aktivistke in Svet zaslužuje kraj sveta (Svet si zasluži konec sveta).