Pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce

Obrežje, 19. maja - Policisti so v četrtek na območju Obrežja in Drnovega ujeli štiri tujce, ki so prevažali migrante, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vsem štirim so odvzeli prostost in zasegli vozila, s kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili danes s Policijske uprave Novo mesto.