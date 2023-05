Zaradi posledic deževja na več lokacijah pomagajo gasilci, ponekod izpadi elektrike

Ptuj/Maribor/Ljubljana, 14. maja - Celodnevno deževje je po podatkih uprave za zaščito in reševanje največ težav povzročilo na severovzhodu države. V več krajih je meteorna voda zalivala kletne prostore, zaradi razmočenega terena se je podrlo precej dreves, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Težave pri dobavi električne energije so bile na območju Kamnika in Škofljice.